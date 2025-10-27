Napoli: spaccio droga in piazza Garibaldi, un arresto e una denuncia Per un 44enne disposto l'accompagnamento alla frontiera

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Ieri mattina la Polizia di Stato ha arrestato un 50enne, con precedenti di polizia anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, e denunciato un 44enne algerino per inottemperanza al decreto di espulsione.Gli agenti del Compartimento Polfer per la Campania hanno notato in piazza Garibaldi, all'esterno della stazione di Napoli Centrale il 50enne che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa al 44enne. Intervenuti, gli agenti hanno raggiunto e bloccato entrambi; l'acquirente è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. Da successivi accertamenti è emerso che il 44enne era inottemperante ad un decreto di espulsione e, per tali motivi, è stato disposto l’accompagnamento alla frontiera.