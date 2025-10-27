Scongiurato ennesimo femminicidio: ordinanza custodia cautelare da codice rosso Provvedimento emesso a causa dei comportamenti allarmanti e persecutori dell’uomo

La polizia ha arrestato un uomo a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di stalking, emessa dal gio di Napoli, a seguito di attività di indagine sviluppata dagli agenti del commissariato di Secondigliano sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli Sezione Fasce deboli.



Il provvedimento è stato emesso a seguito delle ripetute condotte antigiuridiche commesse nei confronti della vittima che ha, più volte, denunciato presso gli uffici del commissariato di Secondigliano, allarmanti comportamenti persecutori dell’uomo che hanno inficiato l’incolumità fisica e psicologica della stessa.



L’indagato era già colpito dalla misura di sicurezza della sorveglianza speciale, con divieto di avvicinamento alla ex compagna, di 500 mt; misura che, peraltro, risulta essere stata dallo stesso, in più occasioni, deliberatamente violata.



Le indagini sono ancora in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, tuttavia, il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, attraverso le attività di indagine condotte dagli investigatori del commissariato di Secondigliano, ha consentito di salvaguardare l’incolumità della vittima.



Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.