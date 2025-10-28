Napoli Centrale: arrestato 29enne per minacce e aggressione a poliziotti L’intervento della Polizia di Stato

Un 29enne marocchino è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Napoli per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato inoltre denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’episodio è avvenuto all’interno della stazione ferroviaria di Napoli Centrale, durante i normali servizi di vigilanza del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania. Gli agenti hanno notato l’uomo cercare di oltrepassare il gate senza possedere il titolo di viaggio, minacciando nel contempo il personale di FS Security.

L’aggressione e il fermo

I poliziotti sono intervenuti prontamente per bloccare l’uomo, operazione non senza difficoltà a causa della resistenza opposta. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello, arma che ha aggravato la sua posizione.