Dodicenne va a scuola con un coltello a serramanico nello zaino: segnalato E' stata una docente ad allertare la polizia

La polizia ha segnalato un minore per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Gli agenti del commissariato Dante, sono intervenuti inun istituto scolastico in zona Materdei, in quanto era stato segnalato un alunno che, all’interno del suo zaino, deteneva un coltello.

Gli operatori, prontamente intervenuti, sono stati avvicinati dalla docente la quale ha raccontato di aver rinvenuto, all’interno di uno zaino di un suo alunno, un coltello a serramanico e che il 12enne si era allontanato dall’istituto scolastico.

Poco dopo, il ragazzino si è presentato insieme alla madre presso gli uffici del commissariato Dante ed è stato segnalato all’autorità giudiziaria competente mentre il coltello è stato sequestrato.