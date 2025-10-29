Minacce a sindaco: don Palmese, avvertimento contro suo operato "Le intimidazioni non fermeranno le battaglie di legalità"

"Siamo vicini a Michele Sepe, sindaco di San Giuseppe Vesuviano, vittima di una lugubre minaccia e di un avvertimento contro il suo operato. Quanto avvenuto richiama scenari antichi ma quanto mai attuali, visti i recenti episodi occorsi ad altre prime cittadine ed altri primi cittadini della nostra Regione, nonché ai recenti fatti che hanno riguardato giornaliste e giornalisti".

Così don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania, commenta le minacce ('Il sindaco muore se non si dimette entro cinque giorni') rivolte con un manifesto negli uffici del comune di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, al primo cittadino Michele Sepe, eletto lo scorso anno nelle liste del Partito Democratico.

"Le intimidazioni non fermeranno le battaglie di legalità che, in una ottica condivisa, istituzioni, Terzo Settore, mondo dell'informazione, portano avanti per liberare l'Italia dalle piaghe del malaffare, delle mafie e dei fenomeni violenti e di prevaricazione", aggiunge don Tonino Palmese.