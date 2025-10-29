Turista rapinata del telefono mentre scatta un selfie: arrestato 34enne E' successo a Napoli al corso Garibaldi

La polizia ha eseguito un fermo di polizia giudiziaria per rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nei confronti di un 34enne napoletano con precedenti, convalidato dall'autorità giudiziaria che ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere.

In particolare, un agente della questura di Belluno, libero dal servizio, nel transitare in piazza Porta Capuana, ha notato una donna che stava inseguendo un uomoo dopo che quest’ultimo le aveva strappato il telefono dalle mani.

Il poliziotto, prontamente intervenuto, ha raggiunto il 34enne che gli ha sferrato un calcio per poi darsi nuovamente alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Tuttavia, i falchi della squadra mobile, anche grazie alle descrizioni fornite e ad una foto che immortalava l'uomo che si stava avvicinando nel momento in cui le due turiste stavano scattando un “selfie”, hanno rintracciato e bloccato il presunto autore dell’episodio al Corso Garibaldi, mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.