Fugge sui tetti per sottrarsi alle manette: complice ostacola i carabinieri Arrestato 22enne, figlio di un esponente di spicco di un clan stabiese

I carabinieri dovevano notificargli la sospensione dell’affidamento al servizio sociale e portarlo in carcere. Una misura firmata dall’Ufficio di Sorveglianza del tribunale per i minorenni di Napoli.

Figlio di un esponente di spicco di un clan stabiese, il 22enne ha notato le pattuglie ed è fuggito dalla sua abitazione, saltando da un tetto all’altro.

Circondato dai militari del nucleo operativo di Castellammare, il giovane ha tentato il tutto per tutto, è caduto male ed è stato catturato.

Durante il blitz, denunciato un 20enne, impiegato pubblico nel comune di Sant’Antonio Abate. Avrebbe favorito la fuga del 22enne, ostacolando le operazioni dei carabinieri.



Le manette per il giovane sono scattate nel corso di un servizio di controllo del territorio nell’area stabiese. Nel comune di Gragnano, i militari hanno sequestrato 3 chili di hashish, divisi in 30 panetti. La droga era posizionata in diversi punti, in aree pubbliche tra piazza San Leone e vicolo Zuccariello.