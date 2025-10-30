Paura nel vesuviano: fiamme in un appartamento a Nola Evacuato il condominio, indagini in corso sull’origine del rogo

Momenti di paura questa mattina a Nola, nel cuore dell’area vesuviana della provincia di Napoli, dove un incendio ha completamente distrutto un appartamento al piano terra di un edificio situato in via Pepe 5, nel rione Gescal.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo all’evacuazione dell’intero condominio, composto da 15 abitazioni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118.

Evacuati i residenti e quattro persone soccorse

Secondo le prime informazioni, tre residenti sono stati soccorsi direttamente sul luogo dell’incendio, mentre un altro cittadino è stato trasportato all’ospedale di Nola per accertamenti.

Fortunatamente nessuno è in pericolo di vita, ma i danni materiali sono ingenti: l’appartamento da cui sarebbe partito il rogo è stato completamente distrutto.

Indagini in corso per chiarire l’origine dell’incendio

Le forze dell’ordine, tra cui la sezione radiomobile dei carabinieri di Nola e i militari della stazione di San Gennaro Vesuviano, stanno conducendo le indagini per accertare le cause dell’incendio.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un guasto elettrico o di una fuoriuscita accidentale di gas.

Sicurezza e prevenzione: l’importanza dei controlli domestici

Questo episodio riporta l’attenzione sull’importanza della sicurezza domestica e della manutenzione degli impianti elettrici e a gas. Controlli periodici e dispositivi di rilevamento fumo possono ridurre il rischio di incidenti simili.

Le autorità locali invitano i cittadini di Nola e dei comuni limitrofi a segnalare tempestivamente ogni anomalia o odore di bruciato proveniente da appartamenti o impianti condominiali.