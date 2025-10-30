Ben 178 violazioni al codice della strada: stangata a Chiaiano In campo il reparto prevenzione crimine Campania insieme al èersonale Anm

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere di Chiaiano a Napoli.

In particolare, gli agenti del locale commissariato in collaborazione con il reparto prevenzione crimine Campania hanno identificato 135 persone, di cui 11 con precedenti, controllato 68 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo, e contestato 2 violazioni del codice della strada mentre, personale di Anm ha contestato 178 violazioni del codice della strada per sosta non consentita, nell’ambito delle zone di competenza.

Infine, sono state controllate 23 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.