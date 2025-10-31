Violenza sulle donne: aggressione a Somma Vesuviana, arrestato l’ex compagno Una violenza improvvisa davanti al distributore

Una donna di 46 anni è stata vittima di un’aggressione da parte del suo ex compagno, già denunciato per maltrattamenti. L’episodio è avvenuto in via Circumvallazione, mentre la donna faceva rifornimento a un distributore di carburante. L’uomo, un 49enne, ha cercato di avvicinarla con violenza, mostrando un coltello e distruggendo la sua auto.

La scena dell’aggressione

Secondo le testimonianze, l’uomo ha frenato di colpo con la sua Jeep bianca, è sceso dall’auto e ha tentato di aprire lo sportello della vettura della donna. Non riuscendoci, ha cominciato a colpire con forza la portiera, urlando di voler solo “parlare”. La vittima, sotto shock, ha cercato di non abbassare lo sguardo e di non commettere l’errore di aprire la portiera.

Quando ha tentato di ripartire, l’uomo si è aggrappato alla macchina, sradicando la maniglia e piegando lo specchietto retrovisore. L’intervento del titolare del distributore ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente, costringendo l’aggressore ad allontanarsi.

L’arrivo dei carabinieri e l’arresto

La donna è riuscita a mettersi in salvo, chiedendo aiuto ai familiari, mentre il figlio contattava il 112. Le pattuglie dei carabinieri di Somma Vesuviana sono arrivate poco dopo. L’uomo, tornato sul luogo dell’aggressione, ha negato ogni responsabilità, ma le telecamere di sorveglianza e la perquisizione hanno confermato i fatti: nel suo borsello è stato trovato un coltello a serramanico lungo 17 centimetri.

Arrestato per maltrattamenti in famiglia, il 49enne è stato trasferito in carcere. La donna ha denunciato nuovamente l’ex compagno, confermando che non si trattava del primo episodio di violenza.