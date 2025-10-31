Cocaina nella scarpa: carabinieri arrestano un 65enne Controlli a Ponticelli e Volla

I carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale hanno arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti un 65enne di Ponticelli già noto alle forze dell’ordine.

E’ stato notato spostarsi da Ponticelli fino a Volla dove in piazza Vanvitelli ha venduto due dosi di cocaina ad un “cliente” per la cifra di 30 euro.

Bloccato dai militari subito dopo è stato perquisito. Nella scarpa altre 15 dosi della stessa sostanza e addosso 795 euro in contanti ritenuto provento illecito. Ristretto in camera di sicurezza, il 65enne ora è in attesa di giudizio.