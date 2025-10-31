Nasconde in cantina eroina e cocaina: scoperto e arrestato Manette della polizia ai polsi di un 39enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato un 39enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del commissariato San Paolo, hanno effettuato un controllo in una cantina nella zona di Fuorigrotta, dove hanno rinvenuto 10 panetti di eroina del peso complessivo di oltre 5 kg e un panetto di cocaina del peso di circa 1,2 kg. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.