Incidente in autostrada, schianto con un Suv: muore poliziotto di 47 anni Lungo la Napoli Salerno poco prima dello svincolo per Torre del Greco: Aniello Scarpati deceduto

L’impatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte, sul tratto autostradale della A3 in direzione Salerno, nei pressi dello svincolo di Torre del Greco. Secondo le prime informazioni, la pattuglia stava effettuando un servizio di controllo quando l’auto di servizio si è scontrata violentemente con un altro veicolo in transito: un Suv con a bordo 5 ragazzi, che avrebbe effettuato un salto di corsia, travolgendo in pieno l'auto della polizia. L’urto è stato particolarmente violento e ha causato il decesso immediato di uno dei due agenti a bordo, l’agente, Aniello Scarpati, di 47 anni, sposato, con tre figli. Era in servizio presso la Questura di Napoli. Il suo collega, Ciro Cozzolino, che si trovava accanto a lui al momento dell’impatto, è stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono considerate gravi ma stabili. Il conducente del Suv è attivamente ricercato, dopo che si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini in corso

La Polizia Stradale e la Procura di Torre Annunziata hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e il perché del salto di corsia del Suv. Al momento non si esclude che la pattuglia stesse rispondendo a una chiamata d’emergenza. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando i testimoni per chiarire la sequenza dei fatti. Il tratto interessato dall’incidente è rimasto chiuso per alcune ore nella notte per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi. Il traffico in direzione Salerno ha subito deviazioni e rallentamenti fino alle prime ore del mattino, quando l’autostrada è stata riaperta.

Il cordoglio della Polizia e delle istituzioni

Il Questore di Napoli ha espresso profondo cordoglio per la morte del collega, definendolo un servitore dello Stato esemplare, sempre disponibile e attento al dovere. Messaggi di vicinanza alla famiglia sono arrivati anche dal sindaco di Napoli e dal presidente della Regione Campania, che hanno ricordato l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine per la sicurezza dei cittadini. L’episodio riaccende il tema della sicurezza degli operatori di polizia durante le attività su strada, soprattutto nelle ore notturne e sui tratti autostradali più pericolosi. Saranno valutate eventuali misure aggiuntive per garantire migliori condizioni operative e ridurre i rischi legati agli interventi d’urgenza.

In aggiornamento