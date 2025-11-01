Minacce al titolare di un esercizio commerciale: ordinanza della Dda Secondo gli inquirenti aveva evocato la sua appartenenza a organizzazioni criminali

I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna e della compagnia di Casoria hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, nei confronti di una persona gravemente indiziata dei reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso.

"In particolare - si legge nella nota - l’indagato, il giorno 7 agosto 2025, avrebbe minacciato il titolare di un esercizio commerciale per avere tenuto un comportamento ritenuto irriguardoso, evocando la sua appartenenza a organizzazioni criminali operanti in Casoria e Afragola.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunta innocente fino a sentenza definitiva".