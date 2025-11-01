Poliziotto morto Aniello Scarpati lascia moglie e 3 figli: Punite questi balordi Tragedia a Torre del Greco, rabbia del Coisp: massima pena per i responsabili. Dolore di Mattarella

Lascia una moglie e tre figli, Aniello Scarpati, il capo pattuglia della volante della polizia che stanotte ha perso la vita a causa di un violento scontro avvenuto su viale Europa, a Torre del Greco, in provincia di Napoli.Secondo quanto finora emerso dalle indagini, a bordo del Suv ci sarebbero state sei persone: quattro, tra cui due minori, sono finite in ospedale, mentre il conducente della Bmw X4 è in fuga.

Il dolore di Mattarella

«Ho appreso la notizia dell'incidente stradale, avvenuto a Torre del Greco nelle prime ore di oggi, che ha coinvolto una vettura della Polizia di Stato in attività di servizio, in cui ha perso la vita l'Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati. Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio. All'agente rimasto ferito rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione». Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani.

Una tragedia che non sarebbe mai dovuta accadere



"Esprimo il mio più profondo cordoglio ai familiari dell’Assistente Capo della Polizia di Stato Aniello Scarpati, 47 anni, originario di via Belvedere a Ercolano, tragicamente deceduto a seguito di un incidente avvenuto questa notte a Torre del Greco. Il mio augurio di pronta guarigione va al collega rimasto gravemente ferito e un abbraccio sincero all’intera Polizia di Stato per questo drammatico lutto. Ricordiamo, ancora una volta, il valore e il sacrificio delle donne e degli uomini delle Forze dell’Ordine, che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per garantire sicurezza e legalità a tutti noi. Così il sindaco di Ercolano Ciro Buonaiuto.



Il cordoglio di Cirielli

«Esprimo il mio profondo cordoglio per la morte dell'agente della Polizia di Stato, Aniello Scarpati, caduto in servizio a Torre del Greco. Alla sua famiglia, ai colleghi e alla Polizia di Stato arrivi la mia sincera vicinanza. Nell'augurare pronta guarigione al poliziotto ferito, sento di ricordare che il sacrificio di chi serve lo Stato con dedizione e coraggio resterà per sempre nella memoria di tutti». Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, vice ministro agli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e candidato del centrodestra presidente della Regione Campania.

Il Coisp

«E’ di poche ore fa la tristissima notizia di una volante di polizia che, nella notte, è stata travolta e mandata nella scarpata da un’auto che procedeva a grande velocità sulla litoranea. Vittime inconsapevoli di questa folle bravata dei balordi a bordo della BMW che ha provocato l’incidente, i due operatori di volante in servizio, la cui unica colpa è quella di svolgere il loro lavoro finalizzato a proteggere l’incolumità delle persone." Sull’argomento interviene Giuseppe Raimondi, Segretario Nazionale del sindacato di Polizia Coisp referente per la Campania, il quale così commenta: “E’ un risveglio bruttissimo, conoscevo personalmente il collega deceduto questa notte, ed anche l’altro che versa in gravi condizioni. Rappresentavano, tra l’altro, in modo eccellente, questa Organizzazione Sindacale. Muore innanzitutto un amico, un grande poliziotto, un marito, un padre, che ha sempre dimostrato il suo valore di uomo prima ancora che di poliziotto. E per l’altro agente, anch’egli amico e collega, ricoverato in condizioni gravissime, mi auguro riesca a riprendersi al più presto. Quanto ancora dovremo aspettare – continua Raimondi - per vedere certi soggetti colpevoli di troppa leggerezza, di essere alla guida sotto effetto di alcool e/o stupefacenti, che addirittura fuggono dopo aver provocato tale disastro, affinché vengano puniti in modo esemplare e senza sconti di pena. Il mio cordoglio va ai familiari del collega deceduto con la speranza di rivedere l’altro, in buone condizioni, quanto prima”.

Alfredo Onorato, Segretario Generale Regionale, anche lui scocco dalla vicenda dichiara: “E’ una tragedia che difficilmente riusciremo a dimenticare poiché rimarrà scolpita in modo indelebile nelle nostre menti”.

Dello stesso tenore anche le parole di Antonio Matrone, Segretario Generale Provinciale Vicario del Coisp di Napoli: “Quanto accaduto mi colpisce personalmente poiché conosco bene entrambi i colleghi rimasti coinvolti in questo tragico incidente, sono carissimi amici prima ancora che colleghi, sono due grandi poliziotti, sempre pronti a tendere una mano, ad aiutare chiunque sia in difficoltà. Nessuno può immaginare quanto sia difficile andare a casa di Aniello e comunicare alla moglie che suo marito è morto nell’espletamento del suo dovere, che è morto non in qualche agguato o scontro a fuoco per mano di delinquenti armati fino ai denti ma per la leggerezza di chi si mette alla guida di un’auto, corre all’impazzata magari anche sotto effetto di sostanze che ne offuscano l’attenzione. Ed anche per l’altro collega vale la stessa cosa, è in gravissime condizioni, preghiamo tutti che riesca ad uscirne ed a riprendersi”.

».

Fsp Polizia di Stato

«Un’altra alba di dolore immenso per questa Italia che continua a perdere i suoi servitori in divisa, uno dopo l’altro, con frequenza agghiacciante. Oggi piangiamo amare lacrime per Aniello Scarpati, il poliziotto che ha perso la vita in servizio nell’incidente a Torre del Greco, e preghiamo senza sosta perché Ciro Cozzolino, il collega rimasto gravemente ferito, possa salvarsi, mentre con il pensiero ci stringiamo alle loro famiglie, ai loro cari, ai colleghi del Commissariato, avviluppati in una spirale di sofferenza».

«La divisa, a volte contestata, schernita, oltraggiata, data per scontata, è questo - spiega - sacrificio continuo, estremo, inaccettabile per chi non conosce la profondità dei sentimenti che animano chi fa un giuramento alla Patria, alle sue istituzioni, ai suoi cittadini. Sono ore di sgomento, paura e rabbia. Sono ore in cui il peso della divisa che portiamo si avverte in maniera quasi schiacciante, misto a quella generosità ed a quella dedizione incrollabili che sente chi fa questo, che non è un lavoro ma una missione. E mentre aspettiamo che l’autore dell’investimento mortale venga rintracciato e chiamato a rispondere dell’uccisione del collega, definiamo senza remore 'eroi' in nostri poliziotti immolatisi per il proprio dovere questa notte. Un eroe, si sa, è quello che con spirito di servizio va incontro al pericolo consapevolmente a costo della propria vita, ed è proprio ciò che gli appartenenti alle forze dell’ordine fanno ogni giorno».

Ignazio La Russa

«È con sentimenti di sincero e profondo dolore che ho appreso dell’incidente stradale avvenuto questa mattina a Torre del Greco e nel quale ha perso la vita l’agente della Polizia di Stato Aniello Scarpati e un altro agente è rimasto gravemente ferito. Desidero porgere alla famiglia e alla Polizia di Stato la più sentita vicinanza mia personale e del Senato della Repubblica, e rivolgere i migliori auguri di pronta guarigione al collega ferito». Così sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Lorenzo Fontana

«Esprimo il mio profondo cordoglio per la tragica scomparsa, nel corso dell'attività di servizio della Polizia di Stato, dell'Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati, deceduto nella notte sull’autostrada Napoli-Salerno. Mi stringo nel dolore ai familiari, a cui rivolgo le mie condoglianze. Un pensiero di vicinanza al collega rimasto ferito e alla Polizia di Stato». Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Wanda Ferraro

«La notizia della tragica morte a Torre del Greco dell’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Aniello Scarpati e del grave ferimento di un altro agente, mentre erano in servizio, mi addolora profondamente. Desidero esprimere il più sincero cordoglio ai familiari del poliziotto scomparso, ai suoi colleghi, al Capo della Polizia Vittorio Pisani e al Questore di Napoli Maurizio Agricola. Al collega rimasto ferito rivolgo l’augurio di una pronta e completa guarigione. Questa tragedia ci ricorda, ancora una volta, il coraggio e l’altissimo senso del dovere con cui le donne e gli uomini della Polizia di Stato servono ogni giorno la Nazione, spesso a rischio della propria vita», afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro.

Il sindaco a il questore

«A nome mio personale e di tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Napoli e provincia, esprimo profondo cordoglio alla famiglia dell’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati per la drammatica scomparsa mentre in servizio garantiva sicurezza e tutelava il bene comune. La mia più sentita vicinanza ai cari dell’altro poliziotto rimasto ferito». Lo ha detto il Questore di Napoli, Maurizio Agricola.

Sulla tragedia di stanotte, è intervenuto anche il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella: «Abbiamo portato, attraverso la dirigente Antonella Palumbo, la piena solidarietà dell'amministrazione comunale e dell'intera città a tutto il personale in servizio al commissariato di Torre del Greco, la scorsa notte colpito da un gravissimo lutto, con la perdita di un agente e il grave ferimento di un altro poliziotto a causa di un incidente verificatosi in viale Europa. Come Comune ci stringiamo attorno alla famiglia della vittima, che ha perso la vita nel corso dello svolgimento della propria meritoria attività al servizio della collettività, e seguiamo costantemente l'evolversi della situazione, sia in relazione alle condizioni relative dell'agente ferito sia in merito agli sviluppi dell'indagine su quanto accaduto nella zona di viale Europa».