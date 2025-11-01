Sequestrata droga e oltre novemila euro in contanti: arrestato un 20enne La scoperta dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio un 20enne egiziano irregolare sul territorio italiano.

Il 20enne, controllato in vico Tutti i Santi, è stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish. La droga era già suddivisa in 10 stecche verosimilmente pronta per la vendita al dettaglio.

Nelle tasche dell’uomo anche 540 euro in contanti. I Carabinieri estendono la perquisizione a casa del 20enne e li trovano altri 9mila euro. I soldi e la droga sono stati sequestrati. Il ragazzo è stato trasferito in carcere.