Cardarelli: via social le testimonianze delle associazioni dei pazienti L'iniziativa si chiama: "Visti dagli altri"

Si chiama “Visti dagli altri” e riunisce le voci delle associazioni di pazienti che ogni giorno frequentano il Cardarelli per ricevere assistenza su patologie spesso rare o, comunque, molto specifiche, dove l’ospedale è punto di riferimento in tutto il Mezzogiorno.

Un’occasione di confronto resasi disponibile grazie anche alla concomitanza con l’ultima edizione delle “Giornate napoletane della Salute”, nell’ambito delle quali il Cardarelli ha chiamato a raccolta i pazienti, ponendoli al centro delle sue attività in piazza del Plebiscito.

Sulle pagine social dell’ospedale la prima videointervista pubblicata è a Francesco Mennoni, dirigente dell’AITF (Associazione Italiana Trapiantati di Fegato), associazione la cui presenza è costante e attiva accanto al Coordinamento Territoriale Trapianti. In questo caso la competenza dei professionisti si intreccia con la sensibilità delle persone, creando una rete di fiducia che unisce medici e volontari in un unico obiettivo: dare nuova vita.

I video saranno sette e in programmazione fino a metà novembre. Vedranno protagonisti i rappresentanti delle associazioni Aisap (ipotensione liquorale, ipertensione endocranica, siringomielia e sindrome di Arnold-Chiari), Aism (sclerosi multipla), Avo, Fondazione Italiana “Leonardo Giambrone” per la Guarigione dalla Talassemia e Drepanocitosi e, per il cancro al seno e l’oncoematologia, le associazioni TUTTEinsieme e aBRCAdabra.

Il ruolo delle associazioni dei pazienti all’interno del Cardarelli si sta rivelando sempre più importante per facilitare l’accesso alle cure da parte dei cittadini, in quest’ottica l’ospedale sta lavorando per creare nuove occasioni di collaborazione. Le associazioni possono infatti svolgere una funzione fondamentale sul terreno della comunicazione e dell'empatia, andando oltre la diagnosi e la cura.