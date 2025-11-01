Suv contro polizia a Torre del Greco: rintracciato il 28 enne alla guida Il giovane è stato arrestato deve rispondere di omicidio stradale sotto effetto di droga

L'uomo di 28 anni alla guida del suv che questa notte ha impattato in un frontale la volante della polizia all'uscita di una curva a Torre del Greco e' stato rintracciato e arrestato. E' un uomo di Torre del Greco e la sua posizione e' al vaglio degli inquirenti che lo stanno interrogando. Dopo una fuga durata oltre 12 ore, la sua posizione è al vaglio della Procura di Torre Annunziata. A quanto si apprende nei confronti del 28enne si procede per omicidio stradale aggravato dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e per omissione di soccorso.

Il giovane era già stato identificato come il possibile soggetto che aveva preso a noleggio l'auto sulla quale viaggiavano altre cinque persone, tutte identificate (in quattro si sarebbero già fatte medicare nel corso della notte ma avevano fatto perdere le loro tracce prima dell'arrivo degli inquirenti), ma quando le forze dell'ordine si erano presentate presso la sua abitazione non l'avevano trovato. Il 28enne, da ciò che si apprende, sarebbe stato scovato all'ospedale Maresca di Torre del Greco, dove si era recato per farsi curare le ferite riportate nel sinistro costato la vita a Scarpati, a cominciare da alcune fratture al viso.

Grave il secondo poliziotto, si prega per Ciro

Ciro Cozzolino, 38 anni, secondo quanto riferiscono fonti sanitarie, e' in prognosi riservata, intubato ed in ventilazione meccanica. Il poliziotto ha una frattura al bacino che e' stata embolizzata e ridotta, ma anche varie contusioni d'organo. In programma, i medici, hanno successivi controlli diagnostici per una rivalutazione clinica. Solo lievi contusioni invece per il maggiorenne e tre ragazzine che si sono fatte medicare al pronto soccorso dell'ospedale Maresca. Un altro uomo si e' presentato spontaneamente in commissariato.

La tragedia di Viale Europa

Tragedia nella notte in viale Europa, dove una volante della Polizia di Stato si è scontrata violentemente con una Bmw X4, risultata a noleggio, che viaggiava ad altissima velocità. L’incidente è avvenuto intorno alle 1.55: due segnalazioni al 112 hanno allertato i Carabinieri

All’arrivo dei soccorsi – Vigili del fuoco, ambulanze del 118 e altre volanti – la scena è apparsa drammatica: la Alfa Romeo Giulia della Polizia era ribaltata in un terreno adiacente la carreggiata, mentre i due agenti erano rimasti incastrati tra le lamiere. L’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati è stato estratto privo di sensi; nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto poco dopo per le gravissime ferite riportate. Il collega, l’agente scelto Ciro Cozzolino, è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare.

Dalla prima ricostruzione della Polizia Stradale di Napoli e della Scientifica, la Bmw, guidata da T.S, 28 anni – già segnalato per porto abusivo d’armi e droga – percorreva viale Europa in direzione del litorale quando, a causa dell’elevata velocità, ha perso il controllo invadendo la corsia opposta e centrando in pieno la volante. A bordo vi erano sei persone, tra cui tre minorenni.

Dopo l’impatto, gli occupanti della Bmw hanno abbandonato l’auto e, a bordo di una Fiat 500X rossa, si sono allontanati, raggiungendo il vicino ospedale Maresca senza mai chiedere soccorso. Tre di loro sono stati successivamente identificati e ascoltati dagli investigatori.

Sul luogo del disastro hanno operato per ore le pattuglie della Polizia Stradale, la Scientifica e i Carabinieri per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.