Boscoreale, spari nella notte: muore un giovane di appena 18 anni

Ancora morti nelle notti napoletane. Intorno alle 2 e mezza i carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia.
Poco prima era stato portato un operaio incensurato di 18 anni, ferito da un colpo d’arma da fuoco.
Il giovane è morto per le ferite riportate.
Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, il 18enne sarebbe stato ferito a Boscoreale.
Continuano le indagini per verificare dinamica e matrice dell'episodio.