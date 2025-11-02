"Se vuoi la tua auto mi devi dare 3mila euro", ma stavolta non funziona Tenta "cavallo di ritorno" ma viene arrestato

Tenta un 'cavallo di ritorno', ma viene arrestato. Un uomo ha denunciato negli uffici della Squadra Mobile il furto della sua auto avvenuto la mattina di giovedi' scorso a Nola e anche di aver ricevuto una richiesta di 3.000 euro per la restituzione. Agenti della Squadra Mobile e dei Commissariati di Acerra e Nola hanno accertato che il proprietario del veicolo era stato contattato da un uomo di 50 anni che l'aveva invitato a raggiungerlo nella sua attivita' commerciale per la consegna del veicolo in cambio del denaro.

I poliziotti hanno seguito la vittima fino al luogo dell'incontro, dove ha consegnato la somma pattuita all'indagato, che, dopo aver contattato il suo complice ed essersi fatto indicare la posizione del veicolo, ha raggiunto insieme alla vittima il luogo in cui era parcheggiata l'auto. Poi, accortosi della presenza degli agenti, ha tentato di darsi alla fuga ma e' stato bloccato, non senza difficolta'. Il cinquantenne, con precedenti di polizia, e' stato arrestato per estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale