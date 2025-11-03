Acerra: sorpreso con la droga e arrestato Manette della polizia per un 18enne

La polizia ha arrestato un 18enne egiziano con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare gli agenti del commissariato di Acerra, nel transitare in corso Matteotti, hanno notato l'uomo che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

Il 18enne, alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi con il chiaro intento di eludere il controllo, ma è stato tempestivamente raggiunto e bloccato dagli operatori che lo hanno trovato in possesso di un involucro di hashish del peso di circa 13 grammi, un altro di cocaina e la somma di 20 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto arrestato.