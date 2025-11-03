Diciottenne ucciso a Boscoreale, si costituiscono due giovani Provvedimento di fermo per un 18enne e un 23 enne

Due giovani, di 18 e 23 anni, si sono consegnati ai carabinieri a cui hanno riferito di essere stati loro a sparare contro il diciottenne di Boscoreale, Pasquale Nappo morto ieri notte in piazza Pace. Secondo quanto si è appreso, a esplodere i colpi di pistola, uno dei quali è risultato fatale per il diciottenne, sarebbe stato il coetaneo. I due viaggiavano in sella a uno scooter quando sono entrati in azione.

Un provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura di Torre Annunziata nei confronti dei due giovani. Sul fatto indaga il nucleo investigativo dei carabinieri di Torre Annunziata coordinato della Procura.