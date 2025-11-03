Poliziotto morto: grave il collega, scatta l'sos sangue: Ciro ha bisogno di noi

Appello per donare per Ciro Cozzolino il collega di Aniello Scarpati morto venerdì notte

L'appello, giunto attraverso una nota, è del presidente regionale dell'associazione donatori volontari Polizia di Stato della Campania, Tommaso Delli Paoli, che così lancia un appello urgente per la donazione di sangue.

Napoli.  

"Ciro ha bisogno di noi". Ciro Cozzolino è l'agente di polizia rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto sabato primo novembre a Torre del Greco nel quale ha perso la vita il collega Aniello Scarpati, 47 anni (nella foto, ndr). L'appello, giunto attraverso una nota, è del presidente regionale dell'associazione donatori volontari Polizia di Stato della Campania, Tommaso Delli Paoli, che così lancia un appello urgente per la donazione di sangue.

Il tragico incidente

"Oggi - si legge nella nota - ci troviamo di fronte a una sfida che tocca profondamente le nostre vite e i nostri cuori. II nostro valoroso collega, Ciro Cozzolino, è attualmente ricoverato in rianimazione presso l'ospedale del Mare, dopo un tragico incidente avvenuto mentre era di volante per il controllo del territorio con dedizione e coraggio. Purtroppo, il suo collega di pattuglia, Aniello Scarpati, ha perso la vita in questo drammatico evento, lasciando un vuoto incolmabile nei nostri cuori". Di qui la richiesta: "Ciro ha bisogno di noi. Ha urgente bisogno di trasfusioni di sangue, in particolare del gruppo sanguigno A Negativo. In momenti come questi, la nostra comunità ha la straordinaria opportunità di unirsi e dimostrare che la solidarietà è più forte di qualsiasi avversità".

Serve amore e generosità

Per questa ragione, Delli Paolo invita "a rispondere a questo appello con generosità e amore. Recatevi presso il centro trasfusionale dell'ospedale del Mare, aperto dalle 8 alle 14, e donate il vostro sangue per Ciro. Ogni goccia conta, ogni gesto di altruismo può fare la differenza tra la vita e la morte". "Insieme - sono le ultime considerazione del presidente campano dell'associazione donatori volontari Polizia di Stato - possiamo dimostrare che la nostra comunità è unita e pronta a sostenere chi ha bisogno. Facciamo sentire la nostra presenza e il nostro affetto. Non lasciamo che la paura e la tristezza ci fermino; trasformiamo il dolore in forza e speranza". 

