Poliziotto morto a Torre del Greco: due giorni di camera ardente a Napoli

I funerali saranno celebrati nella mattinata di mercoledì alle ore 10.30

poliziotto morto a torre del greco due giorni di camera ardente a napoli

Allestimento della camera ardente e celebrazione dei funerali dell’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Aniello Scarpati...

Napoli.  

Domani martedì 4 novembre, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, e a seguire, nella giornata di mercoledì, dalle ore 7.00, sarà allestita presso la caserma “Nino Bixio” del IV reparto mobile di Napoli, in via Monte di Dio 31, la camera ardente per l’ultimo saluto all’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati, caduto durante l’adempimento del dovere nella notte dello scorso 1º novembre a Torre del Greco.

I funerali saranno celebrati nella mattinata di mercoledì alle ore 10.30 presso la Chiesa Evangelica Adi, in via Frà Gregorio Carafa 13.

Ultime Notizie