Detenzione e spaccio di droga: arrestato un 21enne I controlli della polizia in via Firenze a Napoli

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato un 21enne originario del Marocco, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti , per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Firenze un giovane che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di 2 involucri di hashish del peso complessivo di circa 5 grammi e di 430 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa; inoltre, gli operatori hanno bloccato anche l’acquirente che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato dal personale operante; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.