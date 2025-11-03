Pozzuoli, destinatario di mandato di arresto internazionale: catturato

La polizia ha arrestato un 30enne tunisino, destinatario di mandato di arresto, esteso in campo internazionale, emesso lo scorso 18 agosto dalle autorità tunisine per i reati di truffa e falsificazione di documenti.
In particolare, gli agenti del commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione per un alert alloggiati, sono intervenuti in una struttura ricettiva di via Antiniana, dove hanno rintracciato e tratto in arresto il prevenuto in esecuzione del provvedimento sopra citato.