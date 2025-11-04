Scoperto laboratorio clandestino per la lavorazione della carne: il blitz Sequestrata una tonnellata di frattaglie e pelli animali nel napoletano

I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, hanno sequestrato a Striano, con la collaborazione di personale dell’Asl Napoli 3 Sud, circa 1 tonnellata di frattaglie e pelli animali, conservate in pessime condizioni igieniche, unitamente ai relativi strumenti di lavorazione (cisterne interrate, cassoni refrigerati per auto-trasporto, bidoni e vasche per ammollo, vasche per la cottura e frigoriferi).

In particolare, i finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno individuato un garage di un soggetto privato, adibito a laboratorio clandestino per la lavorazione di frattaglie, prevalentemente di suino e di bovino.

L’immobile celava un impianto di produzione e preparazione del cosiddetto “quinto quarto”, privo delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa nonché completamente abusivo e sconosciuto al fisco, volto ad alimentare illegalmente il mercato del piatto “o’ pere e o’ musso”, tipico della cucina napoletana. Non è stata rinvenuta, inoltre, documentazione relativa alla tracciabilità dei prodotti, fondamentale per garantire la sicurezza alimentare.

Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per violazioni alla normativa ambientale e sanzionato amministrativamente per gli inadempimenti in materia sanitaria.

L’intervento si inserisce nella più ampia strategia del Corpo a tutela dell’economia sana, volta a contrastare quei fenomeni di abusivismo che spesso celano, dietro le evidenti violazioni fiscali e amministrative, concreti pericoli per la salute dei cittadini.