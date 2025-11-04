Sequestro record dei carabinieri, trovati 109 kg di marijuana Due arresti a Sant'Anastasia, sequestrato anche un fucile

I carabinieri di Sant’Anastasia hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio e detenzione illecita di armi e munizioni due persone di 54 e 34 anni già noti alle forze dell'ordine.

Sono state trovate all’interno di un terreno di proprietà del 54enne mentre tagliavano e confezionavano droga. Attorno a loro, pronti per essere smerciati, 109 kg di marijuana.

Un carico enorme costato le manette ai due, dopo un inutile tentativo di fuga. Oltre allo stupefacente, i militari hanno trovato materiale per il confezionamento delle dosi, 1500 euro in contanti, un fucile con matricola abrasa completo di proiettili. I due uomini, portati in carcere, sono in attesa di giudizio.