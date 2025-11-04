Cento chili di hashish impacchettata: sequestro dei carabinieri a Casavatore La droga, in una macchina lasciata accesa in strada

110 chili di hashish impacchettata in 5 grossi borsoni. La scoperta è dei Carabinieri della tenenza di Arzano, in una macchina lasciata in strada in via Francesco Caracciolo, nel cuore di Casavatore.



Una Lancia Y era ferma lungo la carreggiata, ancora con il motore acceso. I militari hanno notato il veicolo e i borsoni custoditi nell’abitacolo.



La sorpresa quando, sfilate le zip, sono emersi centinaia di panetti di hashish pronti per essere tagliati e dosati. Il sequestro è scattato a carico di ignoti ma proseguono le indagini per individuare i proprietari di quel caric