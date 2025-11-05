Poliziotto morto: oggi lutto cittadino a Torre del Greco La cittadinanza, le scuole e gli uffici pubblici osserveranno un minuto di silenzio

Mario Pepe

Il Comune di Torre del Greco ha proclamato il lutto cittadino per oghi in occasione dei funerali di Aniello Scarpati, l’assistente capo coordinatore della polizia di Stato deceduto mentre era in servizio nella notte tra venerdì 31 ottobre e sabato primo novembre. A firmare l’ordinanza, su richiesta del sindaco Luigi Mennella, è stato il vicesindaco Michele Polese. Si provvederà all’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali e sarà prevista la presenza del gonfalone cittadino alla cerimonia funebre. È stato stabilito anche “di vietare le attività ludiche, ricreative o comunque incompatibili con il carattere luttuoso della giornata”.

La cittadinanza, le scuole di ogni ordine e grado e gli uffici pubblici osserveranno un minuto di silenzio.