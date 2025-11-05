Agguato a colpi di pistola a Mugnano di Napoli: uomo in pericolo di vita Paura nel centro cittadino

Pomeriggio di terrore a Mugnano di Napoli, dove intorno alle 15:40, si è verificato un agguato a colpi di pistola. La sparatoria è avvenuta in via Luca Giordano, all’altezza del civico 32. Secondo una prima ricostruzione fornita dai carabinieri della compagnia di Marano di Napoli e dalla stazione di Mugnano, ignoti si sarebbero avvicinati alla vittima in sella di un mezzo non ancora identificato, aprendo poi il fuoco.

La vittima è Giuseppe Cipressa, già noto alle forze dell’ordine

La persona ferita è stata identificata come Giuseppe Cipressa, nato a Napoli il 14 agosto 1961 e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo si trovava a bordo della propria automobile al momento dell’agguato.

I sicari avrebbero esploso almeno due colpi d’arma da fuoco, uno dei quali avrebbe perforato la zona sotto l’ascella, causando una grave emorragia.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Giugliano: è in pericolo di vita

Dopo la sparatoria, Giuseppe Cipressa è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Giugliano in Campania, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono critiche e i medici stanno facendo il possibile per salvargli la vita.

Indagini in corso: si cerca il movente dell’agguato

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i carabinieri, che hanno isolato l’area e avviato i rilievi balistici. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire ai responsabili.

Al momento nessuna pista è esclusa: gli inquirenti stanno valutando se l’agguato possa essere legato a vicende personali o a contesti criminali locali.

Paura tra i residenti: “Abbiamo sentito due colpi, poi le urla”

La sparatoria ha scosso i residenti di via Luca Giordano, che raccontano di aver sentito due forti colpi di pistola seguiti da urla e confusione. Molti hanno immediatamente chiamato i soccorsi e si sono rifugiati nelle abitazioni.