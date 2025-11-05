Carenze strutturali e igienico-sanitarie un un'attività: sanzionata Controlli da parte delle forze dell'ordine e Asl

Gli agenti del commisariato di Pozzuoli, in collaborazione con i darabinieri, guardia di Finanza, unità cinofila, polizia municipale, vigili del fuoco e Asl Napoli 2 nord, hanno effettuato un controllo presso un’attività commerciale.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno accertato numerose carenze strutturali e igienico-sanitarie, elevando sanzioni amministrative per un totale di 11.000 euro: per la presenza di personale addetto al controllo senza la prescritta iscrizione nell’elenco prefettizio, per difformità al nulla osta acustico e per mancato rinnovo della relazione tecnica annuale; inoltre, sono stati sorpresi 6 lavorati non in regola ed è stata imposta una diffida per mancata applicazione delle procedure di autocontrollo Haccp (relative alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare).

Ancora, gli operatori hanno sanzionato amministrativamente 9 persone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale, ritirato 2 patenti di guida e sequestrato diverse quantità di marjiuana, di hashish e metanfetamine.