Con 23 chili di cocaina: accelera nel traffico con i carabinieri alle spalle Pessima idea costa le manette a una 40enne polacca

Porti nel bagagliaio 23 chili di cocaina purissima e sei nel traffico. Dietro di te una pattuglia dei carabinieri. Come reagisci?

Acceleri e ti affidi alle tue doti di pilota per sfuggire alle manette o rispetti il codice della strada, pregando che tutto vada bene? Se la risposta che scegli è la prima sei in buona compagnia.



Stessa decisione l’ha presa una 40enne polacca già nota alle forze dell’ordine. Guida lungo la strada provinciale per Nola e dietro di lei nel traffico congestionato dell’ora di punta c’è una pattuglia della sezione radiomobile di Nola.

La donna si agita e pigia il piede sull’acceleratore. I militari notano il cambio repentino di marcia, avviano lampeggianti e sirena e la fermano.

La 40enne è pallida e suda, anche se il clima tende al fresco serale. Incuriositi dal suo atteggiamento, i carabinieri perquisiscono l’auto e nel portabagagli trovano 20 panetti sottovuoto di cocaina finissima. 23 chili e 200 grammi di polvere ancora da tagliare e destinata verosimilmente ad inondare la provincia.

Finita in manette, la 40enne è ora nel carcere di Salerno in attesa di giudizio.