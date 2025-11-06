Controlli della Polizia ad Acerra: droga e sette violazioni al codice stradale Arrestato un 44enne

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Acerra. Gli agenti del locale commissariato in collaborazione con il reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 103 persone, di cui 20 con precedenti e controllato 55 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo. Contestate 7 violazioni del codice della strada e ritirata una carta di circolazione.

Inoltre, nella notte appena trascorsa, i poliziotti hanno arrestato un 44enne napoletano con precedenti, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli operatori, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giacomo Matteotti, hanno notato due persone con fare circospetto alle quali, poco dopo, si è avvicinato un uomo che ha consegnato loro una banconota. In quei frangenti, il 44enne ha prelevato qualcosa da una busta nascosta dietro ad alcuni cassonetti e l’ha consegnata all’acquirente che si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e bloccato l'uomo, trovandolo in possesso di 38 involucri di marijuana del peso di circa 78 grammi, mentre il suo complice è riuscito a far perdere le proprie tracce.