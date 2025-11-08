Lettere: sequestrate droga e una revolver, carabinieri arrestato 50enne

L'uomo è ora in carcere a Poggioreale

lettere sequestrate droga e una revolver carabinieri arrestato 50enne

La scoperta

Napoli.  

Controlli antidroga a Lettere nella serata appena trascorsa per i militari della sezione operativa di Castellammare di Stabia hanno arrestato un 50enne del posto, operaio già noto alle forze dell’ordine.

Controllato in via Gradoni San Lorenzo, è stato trovato in possesso di 3 chili di marijuana suddivisa in 13 panetti e 500euro in contanti.

Ma la scoperta che non ci si aspettava è stata una Revolver Smith & Wesson con matricola parzialmente abrasa e 62 proiettili sequestrati dai militari.

L’uomo arrestato è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, è ora in attesa di giudizio. L’arma verrà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti

Ultime Notizie