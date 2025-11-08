Maxi operazione a Poggioreale: un arresto e sequestrati circa nove kg di droga Numerose perquisizioni nell’area del rione Sant’Alfonso, anche noto come "Connolo"

Gli gli agenti della squadra mobile della questura di Napoli con l’ausilio dei poliziotti dei commissariati Poggioreale, Vasto-Arenaccia, Vicaria-Mercato e Ponticelli, del reparto cinofili e del reparto prevenzione crimine Campania, hanno eseguito numerose perquisizioni nell’area del rione Sant’Alfonso, anche noto come “Connolo”.

Nel corso dell’attività, gli agenti hanno arrestato un 66enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. All’interno della sua abitazione gli agenti hanno rinvenuto la chiave di un altro appartamento situato sullo stesso pianerottolo, dove sono stati trovati circa 4 kg di marijuana e hashish, oltre a un bilancino di precisione.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli agenti hanno controllato un locale commerciale in uso all’indagato, dove hanno rinvenuto un altro bilancino di precisione.

I successivi controlli dell’area in questione hanno consentito agli agenti di rinvenire e sequestrare altri circa 5 kg di sostanze stupefacenti, tra hashish, marijuana e cocaina, nonché diverso materiale per il confezionamento della droga. Il servizio in questione, ha visto la partecipazione di personale dei vigili del fuoco.