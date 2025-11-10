Partita tra under 16 finisce in rissa: intervengono i Carabinieri a Ischia

I Carabinieri della compagnia di Ischia sono intervenuti presso lo stadio comunale San Leonardo durante una partita di calcio tra le squadre dilettantistiche under 16 Asd Barano Calcio Academy U16 e Asd Emanuele Troise U16.
Durante l’incontro è scoppiata una rissa tra i giovani giocatori, che ha coinvolto circa 10 ragazzi.
L’intervento dei genitori e della Polizia
Alcuni genitori presenti sugli spalti hanno immediatamente segnalato l’accaduto al 112, richiedendo l’intervento dei militari per fermare la rissa.
Il direttore di gara ha deciso di interrompere la partita decretandone la fine con il punteggio di 0 a 0, garantendo la sicurezza dei ragazzi e degli spettatori.