Torre del Greco, Bcp: chiuso l’affiancamento dei commissari di Bankitalia La decisione dell’autorità di vigilanza

Mario Pepe

La banca di credito popolare ha reso noto che la Banca d’Italia ha disposto la conclusione della misura di intervento precoce avviata nel maggio 2024 ai sensi dell’art. 75-bis del Tub, con conseguente cessazione del mandato dei Commissari in temporaneo affiancamento a far data dal 10 novembre 2025.

La decisione dell’autorità di vigilanza fa seguito al completamento delle azioni previste dal piano di rafforzamento patrimoniale e organizzativo, che hanno consentito il ripristino di condizioni di stabilità e adeguatezza patrimoniale della Banca.

La banca di credito popolare prosegue la propria attività in piena autonomia gestionale. Gli organi aziendali, nel ringraziare. in una nota. «i commissari Francesco Fioretto e Dino Donato Abate per il lavoro svolto e la costruttiva collaborazione istituzionale, porteranno avanti gli obiettivi e gli interventi contenuti nel piano industriale, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione e con l’obiettivo di sostenere il territorio, le imprese e le famiglie che tradizionalmente rappresentano il cuore dell’attività della Banca».