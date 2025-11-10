Controlli a Frattamaggiore: contestate 4 violazioni del codice della strada Elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 7.000 euro

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Frattamaggiore.

In particolare, gli agenti del locale commissariato hanno identificato 218 persone, di cui 56 con precedenti, controllato 96 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo.

Sono state, inoltre, contestate 4 violazioni del codice della strada, elevando sanzioni amministrative per un totale di circa 7.000 euro.

Infine, i poliziotti hanno controllato 2 esercizi commerciali, i cui titolari sono stati sanzionati amministrativamente, rispettivamente, per carenze igienico-sanitarie e per mancanza della scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), per un totale di 6.000 euro. Uno dei due titolari è stato, altresì, denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.