Mugnano di Napoli, tenta furto in un cantiere edile: arrestato un 61enne L'uomo dopo una breve fuga è stato fermato dai militari

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un 61enne di Marano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso ieri sera mentre provava a rubare materiale edile in un cantiere di via Gaio Valerio Catullo. Il 61enne dopo una breve fuga è stato fermato dai militari. Deve rispondere di tentato furto.

L’uomo è in attesa di giudizio.