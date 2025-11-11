Mugnano di Napoli, tenta furto in un cantiere edile: arrestato un 61enne

L'uomo dopo una breve fuga è stato fermato dai militari

Tentato furto in un cantiere

Mugnano di Napoli.  

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un 61enne di Marano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso ieri sera mentre provava a rubare materiale edile in un cantiere di via Gaio Valerio Catullo. Il 61enne dopo una breve fuga è stato fermato dai militari. Deve rispondere di tentato furto.
L’uomo è in attesa di giudizio.

