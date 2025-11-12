Napoli: clan del Nolano gestiva contrabbando sigarette, 3 arresti Sono scattati i domiciliari

I finanzieri del Comando provinciale di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di 3 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di contraffazione di marchi. Gli indagati, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbero rivestito un ruolo di rilievo nel sodalizio criminale avente base nel territorio nolano, che si sarebbe avvalso di importanti apporti logistici in varie località italiane ed estere.Inoltre, nel corso delle indagini sono stati sottoposti a sequestro ingenti quantitativi di tabacco e di sigarette, oltre che opifici clandestini destinati alla produzione di sigarette recanti marchi contraffatti.