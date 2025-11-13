Ischia, sequestrate 19 e-bike rubate in un’officina abusiva: tre denunciati Tutto nasce dal furto di una bici elettrica, scoperto un deposito di materiali ricettati

Il furto di una e-bike ha portato i Carabinieri della stazione di Ischia a scoprire un vero e proprio deposito abusivo di biciclette elettriche rubate.

La vicenda è iniziata con la denuncia di una donna: qualcuno aveva sottratto la bici del figlio, spezzando la catena con cui era protetta.

Identificato il presunto ladro

Grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, i militari hanno identificato un 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato rintracciato poco dopo, ma della bici non c’era più traccia.

La due ruote è stata poi ritrovata nelle mani di un 68enne che l’aveva acquistata a prezzo notevolmente inferiore rispetto al mercato. Entrambi sono stati denunciati per ricettazione.

Scoperto il deposito abusivo

Durante le ricerche della bici, i Carabinieri hanno scoperto un capanno in via De Luca, utilizzato come deposito abusivo da un 58enne ischitano.

All’interno sono stati trovati:

177 batterie di scooter e auto

Pezzi di ricambio e telai

19 e-bike, verosimilmente rubate

La struttura è stata sequestrata e sono in corso accertamenti per determinarne la provenienza.