Una lama di diamante nel petto: lite in strada degenera in violenza I carabinieri arrestano un 46enne

Un uomo ferito con un oggetto tagliente al braccio e all’addome. Una lite senza ancora una motivazione e le telecamere che ne raccontano la dinamica.

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono partiti da questi tre punti fermi. Sono le 18 circa quando in via Palumbo, Giugliano in Campania, un auto e una bici elettrica passano spedite lungo lo stesso senso di marcia.

Arrivati al civico 24, questo racconteranno le immagini, i veicoli si fermano e i due iniziano a discutere. Il centauro sembra scavare nelle tasche del giubbino e impugnare qualcosa. L’altro, il conducente dell’auto, fa lo stesso ma è lui a colpire e ad andare a segno. Due violente coltellate con un taglierino dalla punta di diamante, di quelli utilizzati per sezionare le piastrelle. Una al braccio e una all’addome.

La bici è sull'asfalto, così la vittima. L’aggressore è già in fuga. Analizzate le immagini, i militari scopriranno il numero di targa e rintracceranno l’uomo immortalato dalle telecamere. In casa troveranno anche l’arma utilizzata.

In manette e poi in carcere un 46enne già noto alle forze dell’ordine. La vittima rimane ricoverata in prognosi riservata, presso l’ospedale San Giuliano.