Non sopporta le campane: entra in chiesa con un tamburo e interrompe la messa Singolare forma di protesta durante la funzione

Mattinata movimentata in una chiesa di Giugliano in Campania, dove un uomo di 67 anni è entrato in azione per protestare contro il suono delle campane, lamentato come fastidioso.

L'episodio è avvenuto questa mattina, intorno alle 10:00, presso una chiesa in via Oasi. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, un residente del luogo già noto alle forze dell'ordine per precedenti lamentele sul rumore, si è introdotto in chiesa poco prima e durante la celebrazione della messa e ha iniziato a suonare insistentemente un tamburo.

L'insolita e fragorosa performance ha interrotto la funzione, creando scompiglio tra i fedeli. Dopo aver suonato per un breve periodo, l'uomo si è allontanato.

Intervento dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania sono prontamente intervenuti sul posto per sedare la situazione e raccogliere informazioni. Gli uomini dell'Arma hanno preso contatti con il parroco per ricostruire l'accaduto.

Al momento, non risulta che il parroco abbia intenzione di sporgere denuncia contro il 67enne. L'uomo, infatti, è conosciuto in zona per manifestare periodicamente il suo disappunto per il rumore prodotto dalle campane della chiesa.

I militari hanno comunque identificato il soggetto e monitorano la situazione.