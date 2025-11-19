Lotta all'inquinamento a Caivano: una control room per i reati ambientali

Quintali di rifiuti in fiamme costano le manette a un 57enne di Acerra

Caivano: inquinamento, una control room per i reati ambientali. Quintali di rifiuti in fiamme costano le manette a un 57enne di Acerra. Arrestato in differita, come previsto dal nuovo decreto legge...

Caivano.  

L’arresto in flagranza differita eseguito a Caivano è frutto del lavoro sinergico dei carabinieri della Regione forestale Campania e del Ccmando Ppovinciale partenopeo.

Un’attività che muove i suoi passi dal decreto recentemente entrato in vigore in materia di illeciti ambientali e dagli schermi collegati ad una moderna control room.

Una struttura che accentra segnalazioni, flussi informativi e richieste di intervento nelle province napoletana e casertana con un comune denominatore: la lotta all’inquinamento.

L’integrazione della nuova cornice normativa e questo sistema di coordinamento consente di individuare e monitorare situazioni a rischio, consentendo una mobilitazione immediata delle pattuglie dispiegate sul territorio.

