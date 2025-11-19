Tentano di rapinare la bici a Giugliano: 28enne accoltellato alla schiena Indagini in corso

Un tentativo di rapina finito nel sangue si è consumato nella notte a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Un giovane di 28 anni, di origini afgane e residente nella zona, è stato brutalmente accoltellato alla schiena dopo essersi opposto alla rapina della sua bicicletta.

L'episodio è avvenuto mentre la vittima stava rientrando a casa in sella al proprio mezzo. Secondo la prima ricostruzione fornita dai Carabinieri, il 28enne sarebbe stato avvicinato da due individui che avrebbero tentato di strappargli la bicicletta. Di fronte alla resistenza del giovane, i malviventi non hanno esitato a usare la violenza: il 28enne è stato colpito da due fendenti alla schiena.

Immediatamente soccorso, il giovane è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano. Al momento, l'uomo resta ricoverato e si trova sotto stretta osservazione medica. Fortunatamente, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul caso sono state avviate immediate indagini da parte dei Carabinieri, intervenuti presso il nosocomio non appena allertati dell'accaduto. Le forze dell'ordine stanno lavorando per identificare i due aggressori responsabili della tentata rapina aggravata dall'uso di armi.