Fenomeno pusher incensurati a Napoli: carabinieri arrestano 21enne Sorpreso con 26 dosi di stupefacente tra hashish e marijuana pronte per essere vendute

I pusher incensurati, i carabinieri a Napoli ormai lo sanno bene. Il dato, oggettivo, emerge dagli ultimi arresti.

É notte e siamo nel quartiere Barra. I carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale notano un giovane che passeggia a corso Sirena.

Il ragazzo vede i carabinieri e tenta di disfarsi di due buste. I militari recuperano quanto appena gettato e lo bloccano.

Il giovane ha 21 anni ed è, manco a dirlo, incensurato. Nelle due buste c’erano 26 dosi di stupefacente tra hashish e marijuana pronte per essere vendute. Dirà che la droga - 60 grammi in totale - era per uso personale ma il tentativo di farla franca appare goffo e inutile.

I carabinieri perquisiscono l’abitazione del ragazzo e lì vengono rinvenuti e sequestrati 545 euro ritenuti provento del reato. Sequestrato anche lo smartphone del 21enne. L’arrestato è in attesa di giudizio