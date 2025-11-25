Ruba attrezzi da lavoro in un'auto: denunciato dalla polizia Nei guai un 23enne napoletano

La polizia ha denunciato un 23enne napoletano, per furto aggravato. Ma andiamo con ordine. Una persona si è recata presso negli uffici della questura per denunciare di aver subito, poco prima, il furto di numerosi utensili e attrezzi da lavoro riposti all’interno della sua auto in sosta in via Solfatara a Pozzuoli.

Gli agenti della squadra mobile si sono messi prontamente alla ricerca degli autori dell’episodio delittuoso e, grazie ad un’attività d’indagine lampo, sono riusciti a risalire all’autovettura utilizzata per commettere il furto.

Poco dopo, i poliziotti, all’interno del campo rom di Giugliano in Campania, con l’ausilio del personale dell’esercito Italiano in servizio itinerante di vigilanza, hanno rintracciato la vettura ed il 23enne che è stato trovato in possesso della refurtiva asportata poco prima.