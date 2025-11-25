Napoli, evade dai domiciliari: arrestato dalla polizia Si aggrava la misura nei confronti di un 23enne napoletano

La polizia ha arrestato un 23enne napoletano, con precedenti per evasione. Gli agenti del commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via dei Tribunali, hanno notato il 23enne che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.

Dagli accertamenti di seguito eseguiti, gli operatori hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga, il giovane, difatti, era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare e, pertanto, lo hanno arrestato.