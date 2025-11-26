Camorra: 'pizzo' per conto 'amici Castellammare', un arresto

Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso

camorra pizzo per conto amici castellammare un arresto
Napoli.  

Il 'pizzo' per gli 'amici di Castellammare' e' costato l'arresto a un uomo nel Napoletano. Una indagine dei carabinieri di Ottaviano, su delega della procura napoletana, ha portato a una ordinanza cautelare emessa dal gip di Napoli per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'indagato ha chiesto a un imprenditore attivo nel settore del trasporto sanitario il pagamento di una somma di denaro per proseguire la propria attivita', dicendogli di agire per conto degli "amici di Castellammare", e dunque evocando l'intervento di una organizzazione criminale in caso di rifiuto. 

Ultime Notizie