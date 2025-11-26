Camorra: 'pizzo' per conto 'amici Castellammare', un arresto Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso

Il 'pizzo' per gli 'amici di Castellammare' e' costato l'arresto a un uomo nel Napoletano. Una indagine dei carabinieri di Ottaviano, su delega della procura napoletana, ha portato a una ordinanza cautelare emessa dal gip di Napoli per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'indagato ha chiesto a un imprenditore attivo nel settore del trasporto sanitario il pagamento di una somma di denaro per proseguire la propria attivita', dicendogli di agire per conto degli "amici di Castellammare", e dunque evocando l'intervento di una organizzazione criminale in caso di rifiuto.